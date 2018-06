Bob Verstraete (69) met politiek pensioen NA 42 JAAR MAAKT SCHEPEN VAN FINANCIËN PLAATS VOOR JEUGD GEERT MERTENS

12 juni 2018

02u27 0 Aarschot Opvallende afwezige op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van Open Vld: Bob Verstraete (69). Na 42 jaar gaat de huidige schepen van Financiën met politiek pensioen. "Het is goed geweest", zegt Verstraete. "Ik maak plaats voor jongere kandidaten."

Na CD&V'er Frans Deboes verlaat straks opnieuw een zwaargewicht het politieke toneel in Aarschot. "Ik ben niet over één nacht ijs gegaan", vertelt Bob. "Verjonging en vernieuwing is nodig. Ik ben helemaal niet meer mee met de sociale media. Op mijn 27ste ben ik in de politiek gestapt. Dat was toen zeer jong. Al gauw werd ik voorzitter van de PVV-jongeren."





Na de verkiezingen belandde hij in het vast bureau en werkte hij mee aan de vorming van het OCMW in Aarschot. In 1983 werd hij schepen onder burgemeester Jos Daems. "We waren toen met een aantal jongeren - Mandus Verlinden, Harry Vervoort en ik - en we waren heel gedreven", herinnert hij zich.





"Toen was het ook een plezier om aan politiek te doen. Er was samenwerking over de partijgrenzen heen. Dat kan je vandaag de dag niet zeggen. Financiën was mijn dada maar dat kwam omdat niemand anders het wilde doen. Ik heb altijd geprobeerd heel zorgzaam met het belastinggeld om te springen. Tijdens mijn eerste verkiezingen moest ik het opnemen tegen mijn voormalige wiskundeleraar. Dat was spannend."





Kunst

Kunstonderwijs lag Bob ook nauw aan het hart. "Ik herinner me dat we destijds de schuur ter beschikking gesteld hebben van het Aleydistheater. Vandaag zitten ze er nog altijd. Ook de tekenschool werd in 1985 uitgebouwd in het Capucienenklooster én de stadswerkhuizen werden ter beschikking gesteld van de academie."





Cursus lassen

"Wat ik met mijn vrije tijd ga doen? Ik was vroeger vaak weg en heb mijn kinderen weinig gezien. Ik hoop dat ik nu de kleinkinderen wel kan zien opgroeien. Daarnaast zal ik ook regelmatig in de tuin te vinden zijn. Twee van mijn zonen hebben een grote tuin en weinig tijd. Ik heb de voorbije jaren altijd geleerd in de politiek maar als ik nu nog iets zou doen, dan is het een cursus lassen. Dat zegt me wel iets."





Allemaal Leuvenaars

Aarschot is de voorbije jaren erg veranderd. "Toen kende iedereen nog iedereen", zegt hij. "In het begin waren de gemeenten pas gefuseerd en was het moeilijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hoe het verder zal evolueren? Misschien zijn we op termijn wel allemaal Leuvenaars. Ik had ooit een Amerikaan op bezoek en die vond het straf dat Leuven zo dichtbij Aarschot was gelegen. Hij had nog niet gemerkt dat we buiten een andere stad waren gereden."





Verstraete wordt peter van de lijst van Open Vld. "Ik zal mijn ervaring ter beschikking stellen", besluit hij.