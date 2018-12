Bluesartiesten treden op tijdens Winterfeest in de Hütbar Tom Van de Weyer

03 december 2018

Rootstown, het Aarschots boekingskantoor voor blues-, country- en folkartiesten, presenteert voor december een reeks optredens rond het Winterfeest en café De Oude Tijd. De Deense songwriter en gitarist F.W. Smolls speelt oldtime gospel op dinsdag 11 december om 20 uur in De Oude Tijd, Leuvensestraat 23. De inkom is gratis. Er wordt rondgegaan met de hoed.

Tijdens het Winterfeest in de Aarschotse binnenstad staan in de Hütbar op de Grote Markt enkele optredens geprogrammeerd. Op dinsdag 18 december staat lokale bluesfanaat DC Snakebuster op de planken. Woensdag 19 december is het de beurt aan White Trash Dating Service om er een country-hillbillyfeest van te maken. Op zondag 23 december komt de Gentse bluesmuzikant Vincent Slegers langs. Zaterdag 29 december is er tenslotte de Rootstown Winter Rumble in de verwarmde tent op de Grote Markt. De line-up bestaat uit The Sad Hill Outfit uit Aarschot, Bart Buls en uit Duitsland Philip Brabatsch en The Big Swamp. De optredens starten telkens om 20 uur en de inkom is gratis. Info op https://rootstownaarschot.wordpress.com/concerts/