Bloemen voor oudste deelnemers Geert Mertens

26 november 2018

19u38 0

In november vinden naar jaarlijkse gewoonte de Hoogdagen van de Derde Leeftijd plaats in Aarschot. Dat was ook dit jaar niet anders.

Traditiegetrouw worden de oudste deelnemers in de bloemen gezet. “Op de eerste dag waren dit Sooi Van Craen, binnenkort 99 jaar, en Joske Bastiaens (97)”, weet bestuurslid Leo Janssens van het OCMW.

“Op de tweede dag mochten Maria Frans (95), Fons Wouters (93) en Frans Hermans (93) bloemen en gelukwensen in ontvangst nemen.”