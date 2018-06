Bloedgeefactie in De Klinker 11 juni 2018

Donderdag 14 juni is het Wereld Bloeddonordag. De dienst Welzijn van de stad organiseert daarom een bloedgeefactie. Van 16 tot 20.30 uur is iedereen welkom in het jeugdcentrum De Klinker. Wie geen zin heeft om te wachten tot het zijn/haar beurt is, kan zich inschrijven via bloedinzameling.rodekruis.be/stadaarschotrodekruisaarschot. Iedereen krijgt die dag een leuk gadget.





(GMA)