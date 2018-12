Bingo in Ierse pub brengt 1.350 euro op Bedrag gaat naar vzw KIDS in Wolfsdonk Tom Van de Weyer

20 december 2018

De bingo-avond voor Music for Life in de Irish pub Dubh Linn bracht 1.350,50 euro op. Het geld gaat naar de vzw KIDS in Wolfsdonk, een tehuis en dagopvang voor mensen met autisme, visuele en auditieve problemen.

De cheque werd uitgereikt door Manuella Foriers en Katleen Claes, die de bingo-avond hadden georganiseerd. “Er waren 52 deelnemers. De pub zat vol. Studio Brussel heeft hier zelfs een stukje live uitgezonden. De prijswinnaars kregen zelfgemaakte geschenkjes van KIDS.” Verantwoordelijke Geert Claus en bewoners Jo Lescouhier namen de opbrengst dankbaar aan. “Met de leefgroep komen we regelmatig iets drinken in de pub. Elk jaar vieren we hier mee St. Patrick’s Day en is iedereen in het groen gekleed.”

Wie KIDS wil steunen kan een gift doen op rekeningnummer BE02-456-9639291-40.

Info op www.kidswolfsdonk.be