Bijna alles gebroken... behalve de vechtlust NA ZWAAR ONGEVAL: PATRICK VAN DE VELDE KOMT OP BIJ VERKIEZINGEN VOOR OPEN VLD TOM VAN DE WEYER

06 augustus 2018

02u31 0 Aarschot Open Vld heeft met Patrick Van de Velde (61) een bijzondere naam weten te strikken voor haar lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Nog geen vijf maanden geleden overleefde de man op het nippertje een zwaar ongeluk. "Ik wil iets terugdoen voor de samenleving."

Patrick Van de Velde is chauffeur bij Linden Cars in Rotselaar. De man oogt vrolijk en optimistisch over zijn nieuwe uitdaging als politicus; al gaat achter de aankondiging wel een dramatisch verhaal schuil.





In de nacht van 31 maart dit jaar was Van de Velde met een bus Belgische toeristen op weg naar een skivakantie in Oostenrijk. Zijn collega Rudy Veugelen zat naast hem aan het stuur, Patrick zou als tweede chauffeur overnemen. Zover kwam het helaas niet: in het Duitse Aschaffenburg crashte de bus met een vrachtwagen. Veugelen kon de passagiers redden door op het laatste moment te remmen. De 46 inzittenden kwamen er met lichte verwondingen vanaf, maar Veugelen overleefde de frontale botsing niet. Patrick was door het oog van de naald gekropen. "We zaten gekneld en ik kon niet praten, want mijn tong was zwaar gekwetst door glasscherven. Een passagier en de reisleiding is bij me blijven waken tot de brandweer me na vier uur kon bevrijden."





Gereanimeerd

Van de Velde had zowat alle ribben en ledematen gebroken, maar zijn ruggenwervel bleef intact. Hij lag drie weken in coma in Duitsland en werd daarna overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hij onderging verschillende operaties en moest zelfs gereanimeerd worden op de operatietafel. Lange tijd zweefde hij tussen leven en dood, maar nu is hij aan de beterhand en aan het revalideren in Pellenberg. "Ik zit nog in een rolstoel, maar werk er hard aan om daar uit te geraken", zegt Van de Velde.





"Als bij wonder leef ik nog en ik wil die kans met twee handen grijpen. Zodra ik weer bij volle bewustzijn was, wist ik dat ik me wil inzetten voor de samenleving. Dit kan ik het best doen door op te komen bij de aanstaande verkiezingen."





Ook Gwendoline Rutten, lijsttrekker van Open Vld in Aarschot is blij met de vooruitgang die Patrick boekt. "Patrick is een geliefde figuur in Aarschot", zegt Rutten. "Toen ik hem opbelde in het ziekenhuis klonk hij, ondanks zijn zware verwondingen, heel optimistisch. Zijn engagement stak hij niet weg. Hij zei dat hij ons zou komen versterken bij de verkiezingen. Iets waar wij uiteraard uitermate blij mee zijn."





Toegangelijkheid

"Ik ondervind nu hoe moeilijk het is om je in een rolstoel te verplaatsen. Ook voor mensen die moeilijk te been zijn en voor ouders met buggy's of kinderwagens is Aarschot niet praktisch ingericht. Mijn speerpunt wordt dan ook: toegankelijkheid en betere voetpaden", besluit Van de Velde nog.