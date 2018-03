Big brother tegen fietsendieven NOG VOOR ZOMER INSTALLEERT NMBS CAMERA'S AAN STATION GEERT MERTENS

10 maart 2018

02u42 0 Aarschot De fietsenstallingen van het station van Aarschot krijgen elf camera's. Dat is de NMBS met de stad overeengekomen. Het stadsbestuur draagt de investeringskost van ruim 40.000 euro. De politiezone Aarschot kan de camerabeelden altijd opvragen bij het Security Operations Center (SOC). Nog voor de zomervakantie treedt het systeem in werking.

Fietsendiefstallen aan het station zijn al langer een plaag. Begin 2017 vonden er, in twee maanden tijd, liefst 36 plaats. Tel daarbij nog heel wat personen die geen aangifte doen. Slachtoffer Ief Rossi startte een petitie met de vraag iets aan de situatie te veranderen en verzamelde 750 handtekeningen.





Burgemeester André Peeters (CD&V) heeft dan ook goed nieuws voor de pendelaars. "Op de gemeenteraadszitting van 26 maart leggen we de samenwerkingsovereenkomst met de NMBS voor de plaatsing van camera's vast", zegt hij. "De NMBS zal de camera's nog voor de grote vakantie installeren. We betalen ook de exploitatiekosten van 571 euro per jaar. De stad geeft de spoorwegmaatschappij het mandaat voor het bekijken van de camerabeelden. De politiezone kan die altijd via e-mail opvragen. Verder zullen de beelden zeven dagen bewaard blijven. De camera's zullen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen fietsdiefstallen."





Make-over

De hele stationsomgeving krijgt bovendien een make-over. De bestaande perronluifels worden opgewaardeerd. "De luifels zijn in slechte staat door betonrot, vooral ter hoogte van het eerste perron", aldus Peeters. "Ter verbetering van de toegankelijkheid plaatst de NMBS liften in de onderdoorgang, zodat ook minder mobiele reizigers probleemloos naar elk perron kunnen. De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer twee miljoen euro. In het voorjaar van 2019 moeten deze werken uitgevoerd zijn."





Ook de bestaande parking achter warenhuis Carrefour krijgt een facelift. "De parking geeft uit op de Leuvensesteenweg en biedt plaats aan 211 wagens", klinkt het. "Ze ligt naast de sporen en maakt deel uit van een grotere parking die bijna tot aan het stationsgebouw loopt. De verharding verkeert momenteel in slechte staat. Bovendien worden de parkeervakken niet goed afgebakend en is er geen verlichting."





Vermoedelijk nog dit jaar laat de NMBS de afsfaltverharding vernieuwen en wordt er verlichting geplaatst. Omwille van de veiligheid van de reizigers worden ook enkele populieren gekapt. De kostprijs van de heraanleg bedraagt ongeveer 400.000 euro. "De heraanleg zal de veiligheid verhogen en de verkeersafwikkeling vlotter en efficiënter laten verlopen."