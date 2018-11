Bieden op ‘Rodeneuzenwagen’ Damiaaninstituut Geert Mertens

23 november 2018

Tijdens het Rode Neuzenslotevenement van VTM, op vrijdag 30 november, kan je bieden op de ‘Rodeneuzenwagen’ van de leerlingen van het Damiaaninstituut in Aarschot. De jongeren beschilderden een voertuig en werkten ondertussen aan het thema ‘psychologische problemen bij leerlingen’.

“Begin september kreeg het Damiaaninstituut een origineel aanbod om te werken rond het thema”, aldus adjunct-directeur Myriam Borremans. “Eerst werkten de jongeren in een project rond het toch wel moeilijk te bespreken thema ‘psychologische problemen bij jongeren’. Dit werd speels en eenvoudig opgebouwd in een project over verschillende vakken heen.”

Kunstenares Christine Cortens gaf de jongeren een workshop over hoe ze hun eigen emoties konden omzetten naar een ontwerp. “Ze gaf jongeren inspiratie door eigen kunstwerken te bespreken”, klinkt het. “Kunst, dat is emotie. Ook kleuren spelen een belangrijke rol. Al snel werd duidelijk dat iedereen wel te kampen had met een ‘monstertje’ in zich.”

De leerlingen van de B-stroom maakten met de laser sleutelhangertjes in monstervormen. Ook de vormen van de monsters werden uitgetekend met de computer en gelaserd. “Enerzijds leerden de leerlingen van de B-stroom aan de oudere jongeren van het CLW hoe te werken met een lasercomputer. Anderzijds leerden de jongeren van het deeltijds onderwijs hoe ze de auto moesten bewerken: een onderlaag zetten, spuitbussen gebruiken.”

“Het was een onverwachte en ongelooflijke ervaring”, aldus begeleidend leerkracht Carine Wijns. “Tijdens het werken kwamen er ook heel wat gesprekken op gang: positieve en negatieve ervaringen. Ook de binnenruimte van de auto werd origineel afgewerkt. Het werd een snoezelruimte met knuffels aangekleed met T-shirts.” Op die shirts werden quotes geschreven die verzameld werden door de BSO-leerlingen. “De binnenruimte kan gebruikt worden als een plaats om even een time-out te nemen.”

Tijdens het slotevenement wordt de auto geveild door veilinghuis Moyersoen voor het goede doel.