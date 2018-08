Bestuurders onder invloed 02 augustus 2018

Twee bestuurders die dinsdag uit het verkeer werden gehaald in Scherpenheuvel-Zichem bleken onder invloed. Omstreeks 18.30 uur legde een 21-jarige man uit Aarschot in de Vossekotstraat een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Rond middernacht bleek in de Ernest Claesstraat een bestuurder onder invloed. De 60-jarige man uit Diest legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor de duur van 3 uur. (KBG)