Bestuurder knalt tegen geparkeerde vrachtwagen: slachtoffer lichtgewond Kristien Bollen

20 januari 2019

17u37 0

Op de Leuvensesteenweg in Gelrode bij Aarschot is een bestuurder van een personenauto met aanhangwagen zondagvoormiddag om een nog onbekende reden van zijn rijvak afgeweken. De onfortuinlijke man knalde tegen een geparkeerde vrachtwagen. De 40-jarige bestuurder uit Aarschot raakte lichtgewond en werd ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven.