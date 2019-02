Bestuurder gewond Kristien Bollen

04 februari 2019

Op de Testselsesteenweg in Aarschot verloor gisterenavond rond 21.30 uur een bestuurder de controle over het stuur en knalde achteraan op een geparkeerde vrachtwagen van Eandis. De 37-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel raakte lichtgewond en werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het AZ in Diest voor de nodige verzorging en verdere controle.