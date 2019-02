Bestuur legt met onmiddellijke ingang sluitingsuur op voor evenementen in stadsfeestzaal na stroom van overlast Geert Mertens

15 februari 2019

01u57 0 Aarschot Fuiven tot vijf uur en geen minuut langer. Het stadsbestuur legt met onmiddellijke ingang een sluitingsuur op voor evenementen die plaatsvinden in de stadsfeestzaal. Dat gebeurt met een reden. De voorbije maanden was er constant overlast en moest de politie voortdurend tussenbeide komen. Het trieste hoogtepunt was een fuif waar maar liefst vijftig jongeren werden afgevoerd wegens overdadig drugsgebruik. “Dit kunnen we niet langer tolereren”, klinkt het.

“Omdat er tot nu toe geen sluitingsuur was, had de politie geen middel om op te treden bij overlast in de stadsfeestzaal”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Daar willen we met deze maatregel verandering in brengen. De korpschef heeft deze mogelijkheid zelf onder de aandacht gebracht. Bij een evenement, dat dreigt uit de hand te lopen, kan de politie voortaan vanaf 4 uur een waarschuwing geven. Op die manier kan alles, een uur later en in alle rust, volledig afgesloten worden.”

De voorbije maanden liep de toestand in en rond de stadsfeestzaal de spuigaten uit. Er zijn talloze verhalen over vechtpartijen en drugsmisbruik. De politie moet ook om de haverklap tussenbeide komen. “Fuiven bleven soms tot het middaguur duren”, voegt ze eraan toe.

Rokersruimte moet aangepakt worden

“Met de nodige overlast voor de buurt tot gevolg. Op een gegeven moment werden er zelfs vijftig jongeren afgevoerd omdat ze te veel drugs hadden genomen. Dit kan niet door de beugel. Pas op, we willen dat er gefeest kan worden. We gaan zeker niet bij elk evenement manu militari optreden. Op het reglement kan, door elke organisatie, een afwijking aangevraagd worden. Met het schepencollege zullen we dan oordelen. Door de maatregel willen we dat onze jongeren opnieuw veilig kunnen feesten in eigen stad.”

Ook de rokersruimte buiten, moet aangepakt worden. “Deze is nu afgesloten met Heras-hekken”, zegt ze. “Ideaal om drugs en wapens door te geven. Een ander systeem dringt zich op.”

“Stukje vrijheid opgegeven”

Oppositieraadslid Thomas Salaets (Groen) vindt dat er met deze maatregel een stukje vrijheid opgegeven wordt. Bovendien gaan sommige organisatoren, die het goed menen, er onder lijden. “Om drie uur mogen er geen bonnetjes meer verkocht worden, een half uur later stopt de drankverkoop om om vier uur iedereen naar buiten te werken”, zegt hij. “Terwijl de enige fout die er gebeurt de foute danspasjes zijn die op de dansvloer worden gezet. Op deze manier gaan we ook onveiligheid creëren. Iedereen vertrekt op hetzelfde moment. Het is een gespierd reglement naar de buitenwereld toe.”

De oppositie pleit ervoor om het reglement op de commissie jeugdbeleid te bespreken. “Dit had beter vooraf plaatsgevonden”, klinkt het. “Nu worden organisatoren voor een voldongen feit gesteld”, aldus Nico Creces (Vlaams Belang). Terwijl er veel organisatoren zijn die het goed menen. “Sommigen hebben nu om half vijf nog een dj geboekt om te komen draaien. Die zitten nu met extra kosten.”

Rotte appels moeten eruit

Het schepencollege wil vooral organisatoren van buiten Aarschot viseren die de sfeer in de stadsfeestzaal verzieken met een speciaal type fuiven. “Ze zoeken een plaats waar ze tot ‘s middags hun gang kunnen gaan”, aldus Rutten. “Deze maatregel geeft ons de mogelijkheid hiertegen op te treden. De rotte appels moeten eruit.”

Het sluitingsuur is enkel bestemd voor activiteiten in de stadsfeestzaal. Andere evenementen kunnen langer plaatsvinden.