Benefiet voor olifanten Planckendael 29 juni 2018

Om geld in te zamelen in de strijd tegen olifantenherpes wordt vrijdag een lezing georganiseerd in de theaterzaal van cultuurcentrum Het Gasthuis. VRT-nieuwsanker Goedele Wachters leidt de avond in. Tussen en na de lezing wordt het publiek verwend door Rudolf Hecke van Pop in Wonderland, samen met de zangeres van 'Incredible Time Machine'. Ook Kim Renuka brengt enkele liedjes.





Afspraak om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 7 euro. (GMA)