Benefiet voor café De Oude Tijd HELE STAD ZAMELT GELD IN OM DOOR BRAND VERNIELDE ZAAK OPNIEUW OP TE BOUWEN KRISTIEN BOLLEN

19 april 2018

02u26 0 Aarschot Twee weken geleden brandde café De Oude Tijd in Aarschot uit. De vaste klanten en een collega-uitbater organiseren dit weekend een benefiet om hun cafébaas te steunen en geld in te zamelen om het getroffen café opnieuw op te bouwen.

Zondagochtend 8 april rond 3.30 uur kreeg medezaakvoerder Bart 'Bartje' Verbruggen een onheilspellend telefoontje van de hulpdiensten. "Er was brand in het café... Toen ik even later ter plaatse kwam, had de brandweer het vuur al geblust. De toog was wel volledig weg. Wat er op het eerste gezicht uitzag als een 'klein brandje', bleek een ware nachtmerrie. De schade loopt werkelijk op in de tienduizenden euro's: niet enkel de toog is vernield, alle elektrotoestellen zoals tv, muziekinstallatie en koffiemachine zijn gesmolten. Heel het interieur heeft enorme rook- en waterschade opgelopen. Ach, ik had gehoopt om binnen de maand terug te kunnen openen, maar intussen zijn de experten van de verzekering nog steeds bezig en hebben we nog niets kunnen doen."





Optredens

Niet enkel de schade is een financiële aderlating, maar er is ook geen inkomen voor de drie zaakvoerders gedurende de noodgedwongen sluiting. Iets wat velen niet onberoerd laat. Een van hen is René Hijstok, vaste klant in De Oude Tijd en café De Poort aan de Leuvensesteenweg. "Enkele dagen na de brand zat ik samen met de cafébazin Stephanie Vandesmissen. Of we toch niet op een of andere manier konden helpen. En al snel kwam het idee van de benefiet: Stephanie heeft nu zaterdag een optreden voor haar klanten gepland: een podium van de stad gehuurd, een vergunning werd aangevraagd. De stad komt het podium echter pas maandag ophalen, dus was er nog een volledige zondag vrij. Op enkele dagen tijd staken we het programma in elkaar. Vanaf 11 tot 22 uur zijn er optredens, vooral van lokale bands en dj's zoals Autumn Chills, Don Quishot en Jente en Sarah van Portland. Nooit gedacht dat het zo'n vaart zou lopen, verschillende bands contacteerden ons zelf. Verder zijn er ook enkele foodstands en is er een draaimolen. Ook verkopen we nog steunkaarten aan 5 euro, die zijn trouwens te koop tot het eind van de maand."





Groot hart

Niet enkel Stephanie en René steken hun schouders onder de benefiet, verschillende klanten en vrienden bieden ook hun hulp aan. "De bands treden volledig belangeloos op, de foodstands geven hun percent en ook hier in café De Poort zijn die dag de pintjes uitzonderlijk 2 euro en gaat er telkens 50 cent naar De Oude Tijd. Ook de solidariteit bij de collega's is groot: zowat elke cafébaas van Aarschot kocht al een of meerdere steunkaarten. Hoeveel we hopen in te zamelen durven we niet zeggen, maar iedere euro is er één", klinkt het bij de organisatoren.





Bartje is hen dan ook enorm dankbaar. "Zo zie je maar dat Aarschot toch een groot hart heeft. Dit is iets wat we enorm appreciëren, het doet enorm goed die steun, vooral ook moreel. Het geeft je de kracht om door te gaan."