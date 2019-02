Benefiet voor afgebrand dierenpension Geert Mertens

14 februari 2019

In de zaal en de kapel van Ter Klasse kan je zaterdag 16 februari terecht voor een benefietconcert voor Emmy’s en Eddy’s Honden- en Kattenpension. Vanaf 18 uur starten de optredens. Achtereenvolgens Alcatraz, One Time Bluesband, Kirri Valvekens en de Autumn Chills spelen. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Doorlopend is er een hapje en een tapje verkrijgbaar. Op 1 januari brandde het pension uit. Een aantal dieren overleefden de brand niet.