Belgian Asociality in De Klinker Geert Mertens

14 november 2018

23u52 0

In het jeugdcentrum De Klinker kan je zaterdag terecht voor de tweede editie van het So What Festival. Achtereenvolgens spelen Generation 84, Midnight Tattoo, Sex Pistols Experience, Bollock Brothers, Infa Riot, Funeral Dress en Belgian Asociality. Deze groep, bekend van onder meer ‘Morregen’, bestaat dit jaar precies dertig jaar. De deuren openen om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 20 euro.