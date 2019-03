Bekende Aarschottenaar André Delsaerdt overleden Geert Mertens

06 maart 2019

De bekende schelpenverzamelaar en één van de drijvende krachten achter de herdenkingsplechtigheden rond de Eerste Wereldoorlog in Aarschot, André Delsaerdt, is op 3 maart overleden. De man werd 74 jaar. Lange tijd was hij voorzitter van de Belgische Vereniging voor Conchyliologie. Daarnaast was hij ook jarenlang actief bij de Hertogelijke Kring voor Heemkunde.

André Delsaerdt was een bekende figuur in Aarschot. In zijn huis lagen meer dan tienduizend soorten schelpen. “In mijn kinderjaren is die passie begonnen”, vertelde hij jaren terug tijdens een interview. “Ik vond als driejarige landslakken op de berg en had een eerste ‘schoonheidservaring’. Eén schelp brak toen ik het ding vastnam en ik was er het hart van in. Pas na mijn huwelijk is mijn hobby echt ontspoord.”

Hij reisde voor zijn hobby bijna de hele wereld rond. Dat was niet altijd zonder gevaar. “Tijdens een tocht door de jungle op zoek naar bosslakken raakte ik verstrikt in een plant”, herinnerde hij zich toen. “Vier dagen later voelde ik mij opeens heel slap en mijn been zag rood. Een verpleger heeft me toen antibiotica toegediend maar het hielp niet. In het Tropisch Instituut in Antwerpen vernam ik dat de plant mijn dood had kunnen betekenen, mocht ik geen antibiotica toegediend hebben gekregen..”

Eind vorig jaar droeg de man zijn collectie landslakken over aan het Franse museum ‘Muséum Nationale d’Historie Naturelle’ in Parijs.

In 2014 schreef de man, samen met Johan Van Rensbergen, ook een boek over de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Zijn familie werd zelf zwaar getroffen tijdens WOI. “Twee tantes van mijn vader en een zus van mijn grootvader zijn tijdens de oorlog weduwe geworden”, vertelde hij enkele jaren geleden.

Als leraar in het Damiaaninstituut sneed hij ook altijd het thema van de Eerste Wereldoorlog aan. “Ik vroeg de leerlingen steeds of ze wisten van waar de naam Martelarenstraat of Gijzelaarsstraat kwam”, zei hij. “En dan vertelde ik de gruwel: de mensen die urenlang plat op de grond, rug aan rug, vastgebonden lagen. Ze stonden doodsangsten uit.”

Voor het boek ‘Wie waren ze?’ zocht hij talloze nabestaanden van slachtoffers op en zorgde hij ervoor dat hun verhalen voor altijd bewaard blijven. “Ik hoorde echte heldenverhalen. Ouderen die zeiden: neem mij maar spaar die jongen.”

De uitvaartliturgie van André Delsaerdt vindt nu zaterdag, 9 maart, om 11.30 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot.