Bekaf organiseert bingo VDWT

11 januari 2019

De vzw Sport- en Speelpleinen Bekaf organiseert een bingo op zondag 17 februari vanaf 14 uur in de feestzaal in de Bekaflaan 51. De hoofdprijs is een ballonvaart, naast tal van andere waardevolle prijzen. Deelname kost 10 euro. Inschrijven kan via inschrijvingenbingo@bekaf.be of 0470 33 83 62.