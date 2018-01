Bedrijvenpark Witte Molen bijna af VOLGENDE MAAND BEGINT UITBOUW MONUMENT ZELF KRIJGT MAKE-OVER TOM VAN DE WEYER

02u37 0 Foto Bollen Dit voorjaar zouden de eerste ondernemrs hun palen in de grond kunnen slaan op het bedrijvenpark Witte Molen. De molen zelf krijgt een grondige renovatie. Aarschot In februari begint de uitbouw van het nieuwe bedrijvenpark Witte Molen. Projectontwikkelaar Kolmont zet dan de twee gebouwen die door kmo's zullen worden ingevuld. "In het voorjaar slaan de eerste ondernemers hun palen in de grond", voorspelt Mattias Paglialunga (CD&V), schepen van Lokale Economie. Mogelijk wordt de Witte Molen zelf nog dit jaar gerestaureerd.

De kmo-zone biedt plaats aan 33 bedrijfsruimtes, over een oppervlakte van 44.800 m². Kolmont bouwt twee panden waarin 18 units in de aanbieding staan. Tien ervan hebben al een invulling gekregen. Daarnaast liggen er 15 bouwgronden. Vier staan er nog te koop, waaronder het grootste van 4.282 m². "We willen zo veel mogelijk tewerkstelling en bedrijvigheid, dus de stad heeft geen voorkeur voor welk bedrijf die grootste plaats zal innemen", zegt Paglialunga. "We verwachten de komende weken de aanvragen voor bouwvergunningen. In het voorjaar of de zomer kunnen de eerste bedrijven beginnen."





Paglialunga neemt de bezorgdheid van veel bewoners weg over de lokale middenstand. "Er komt in geen geval retail bij in de zone. Dit hebben we in het RUP vastgelegd. Er komen enkel middelgrote ondernemingen en reeds bestaande Aarschotse bedrijven die zich herlokaliseren."





Zonevreemd

Bedrijven in Aarschot die zonevreemd lagen, kregen bij de verkoop van de percelen voorrang om zich te verplaatsen aan het zuidelijk deel van de zone, tegenover de Action en Albert Heijn. Van die zes percelen aan de zuidkant zijn er vier verkocht. Jeroen Van Neck van Kolmont bevestigt dat het gaat om onder andere een Aarschotse drankencentrale en zwembadleverancier. "Voorts komen er in de hele zone een festivalopbouwer, een buitenschrijnwerker, ondernemers in de bouwsector, groothandel en distributie."





Kolmont voorziet 54 parkeerplaatsen aan de units, wat moet volstaan. "Op de bouwgronden bepaalt elk van de kopers zelf hoeveel parkeergelegenheid ze maken", zegt Van Neck. "Wij hadden een vergunning ingediend om een extra parking aan te leggen tegenover de Albert Heijn, maar die werd geweigerd. We bekijken verder hoe we de parkeerdrukte op die plaats aanpakken."





Terwijl de bedrijven zich onder de Witte Molen oprichten, krijgt het monument zelf dan eindelijk zijn opfrisbeurt. In augustus vorig jaar verleende Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) 500.000 euro renovatiepremie. Eigenaar Primo maakt zich sterk dat de werken nog deze zomer starten.