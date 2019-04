Bazart op 16 april in De Klinker Club Exclusieve try-out voor 300 personen

Geert Mertens

04 april 2019

17u51 0

Na het Sportpaleis, Rock Werchter en de Lotto Arena speelt Bazart een exclusieve try-out in... De Klinker Club in Aarschot. Dat gebeurt op dinsdag 16 april, net voor hun twee shows in de Ancienne Belgique eind april. Tickets zijn vanaf maandag 8 april om 10 uur online te koop. Wees er snel bij want er zijn maar 300 plaatsen. De groep was op zoek naar een ideale locatie voor hun try-out en kwam zo in Aarschot terecht. Het stadsbestuur is fier.

“Nadat in 2015 de single ‘Goud’ uitkwam, ging het pijlsnel voor de Nederlandstalige band”, klinkt het bij burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van Jeugd Geert Schellens (sp.a). “Hun debuutalbum ‘Echo’ won tal van prijzen en in de daaropvolgende documentaire ‘Het Begin Voorbij’ konden we binnenkijken in de studio. Zo konden we het niet altijd even evidente creatieproces van hun album ‘2’ volgen.”

Op deze tweede plaat, die uitkwam via PIAS, staan onder meer de single ‘Grip (Omarm me)’ en het recente ‘Onder Ons’ feat. Eefje de Visser. Beide singles zijn niet meer weg te denken van de nationale radio.

Voor meer info en tickets: www.deklinkerclub.be.