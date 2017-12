Bart Van Tongelen is nieuw gemeenteraadslid 02u26 0

Bart Van Tongelen heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor sp.a. Hij vervangt Ria Vranken, die op 20 november overleed. Van Tongelen is advocaat en al meer dan dertig jaar aangesloten bij de Leuvense balie. Hij is ook plaatsvervangend vrederechter in Aarschot. Van Tongelen zal mee zijn schouders zetten onder de oprichting van het Huis van het Kind en de nieuwe sportaccommodatie op de site van de Grote Laakstraat.





(VDWT)