Balkon Haute Couture Harry weerstaat rukwinden niet

Het balkon van het iconische pand Haute Couture Harry stortte zondag deels in als gevolg van de rukwinden. Dat is niet helemaal verwonderlijk want het pand is erg onderkomen. Binnen enkele weken wordt het afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw van tien appartementen. Lily Schrijvers zag alles gebeuren.





"Een grote aluminium plaat donderde plots naar beneden. Gelukkig geraakte niemand gewond. De brandweer en politie kwamen snel ter plaatse en spanden meteen het pand af. Daarna werden de loshangende brokstukken nog verwijderd waarna het gebouw weer kon vrijgegeven worden." Vorig jaar had Lily nog het Huis van de Kerstman in dit pand gevestigd, maar dat was dit jaar niet meer mogelijk. "Het gebouw is echt rot. Het is dan ook niets te vroeg dat het afgebroken wordt. Dit jaar zit onze Kerstman met zijn familie in de vroegere winkel Esprit aan de overkant van Harry." (VDT)