Attentiestenen tonen Aarschot voor vernieling 1914 06 juli 2018

02u25 0 Aarschot Dertien 'attentiestenen' verspreid over de binnenstad tonen hoe Aarschot eruitzag voor de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog. De plaveien liggen op de hoofdassen die het zwaarst getroffen werden. Ze tonen een oude foto en geven informatie over de locaties.

Aarschot gedenkt de gebeurtenissen in augustus 1914. De stad werd in brand gestoken en 173 burgers gedood, na de moord op een Duitse bevelhebber. Een jaar later werd Aarschot heropgebouwd door architect Arthur Pladet. Hij ontwierp de stad zoals we die vandaag kennen.





"De stenen zijn geplaatst op de betrokken locatie zelf. Zo kunnen we in één blik vergelijken hoe het er toen uitzag en nu", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Voor 1914 was de aanblik van Aarschot anders. Gevels waren bepleisterd, wit gekalkt en hadden wit geschilderd ramen en voordeuren."





"Als martelarenstad vinden we het belangrijk om ons oorlogsverleden een plaats te geven. Dankzij de stenen krijgen inwoners en bezoekers er een beeld van op verschillende plaatsen in het centrum", zegt Steven Omblets, schepen van Toerisme en Cultuur.





Op maandag 20 augustus worden de stenen ingehuldigd op de Bonewijk. Je kan een uitgestippelde wandeling maken langs de dertien stenen met hulp van de ErfgoedApp, die vanaf 20 augustus beschikbaar wordt.





Meer info op de website www.hetgasthuis.be/museum. (VDWT)