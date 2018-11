Atheneum KAMSA opent eigen fitnesscentrum “We bewegen en zetten anderen aan om te bewegen” Tom Van de Weyer

05 november 2018

17u23 0 Aarschot Leerlingen LO en Sport een leeromgeving bieden die volop aansluit bij hun studies. Met dat idee in het achterhoofd opent Koninklijk Atheneum KAMSA deze maand een eigen beweeg- en adviescentrum, tjokvol fitnesstoestellen. En die zullen ook beschikbaar zijn voor ‘buitenstaanders’.

De cafetaria van de sporthal van het Atheneum werd omgebouwd tot een fitnesszaal, gevuld met toestellen van vzw Fitclass. Die streek eerder ook al neer in scholen in Hasselt en Hoogstraten, maar ook in zorginstellingen en bedrijven.

“Onze leerlingen van de studierichting LO en Sport zullen de toestellen gebruiken als leeromgeving”, zegt Ilse Ooghe, directielid van KAMSA. “Ze leren hier de competenties die ze nodig zullen hebben als coach, therapeut of leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Met Fitclass kunnen we hen een waarheidsgetrouwe omgeving bieden. En ze kunnen er werken met echte ‘klanten’, want de bewoners van Huize Eigen Haard komen hier elke week oefenen. De praktijkervaring die de leerlingen zo opdoen, maakt deel uit van hun leerplan.”

“Met deze aanpak vernieuwen we ook onze visie op de studierichting", vervolgt Ooghe. “Sport draait immers niet alleen om bewegen en gezondheid, maar maakt ook deel uit van de integratie in de maatschappij, en van een gelukkig leven.”

“Onze leerlingen LO en Sport zullen acties bedenken waarmee ze iedereen op school meer en verantwoord aan het bewegen krijgen”, pikt leerkracht Jan Raeymaekers in. “De speelplaats kan bijvoorbeeld anders ingericht worden, zodat die meer uitnodigt tot sportief gebruik. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Finse piste of een pingpongtafel. En we gaan bijvoorbeeld ook de zithouding van onze leerlingen in de klas bestuderen, en misschien een tijdje experimenteren met zitballen. Naast onze eigen leerlingen gaan we ook het bewegingspatroon onderzoeken van andere relevante doelgroepen, zoals ouderen, andersvaliden en kleuters. Zo zullen de kinderen van basisschool Zonnedorp een week lang een stappenteller meekrijgen.”

Tijdens de schooluren kunnen de leerlingen uit andere studierichtingen van het atheneum in het beweeg- en adviescentrum kennismaken met fitness. Na de schooluren zal het centrum openstaan voor wie aan zijn of haar conditie wil werken. “Als je je aanmeldt, maken we eerst een analyse van je gestel”, zegt coördinator Edwin Staal. “Je lenigheid, spier- en vetmassa worden dan gemeten. Op basis hiervan stellen we een oefenprogramma op maat samen. Je traint hier ook steeds in groep, en onder begeleiding van coaches.”

Op 6, 7, 12, 13 en 14 november zijn er open dagen voor een eerste gratis proefles. De ‘echte’ lessen starten dan op 19 november. Op 22 november wordt het centrum officieel ingehuldigd om 19 uur. Meer informatie op www.fitclass.com.