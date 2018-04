Atelier 4 ontvangt cheque van 1.000 euro 05 april 2018

De CD&V van Aarschot schonk een cheque van 1.000 euro aan Atelier 4. Dat bedrag is afkomstig van de opbrengst van een activiteit die georganiseerd werd tijdens het Winterfeest. "Atelier 4 is een activiteitencentrum voor mensen met een beperking", weet fractieleider Nele Pelgrims (CD&V). "Lisa en Kelly, de bezielers van het centrum, merkten dat veel mensen nood hebben aan extra sociale contacten en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat willen we graag steunen." De filosofie van het centrum sluit aan op die van CD&V. "We gaan voor een Aarschot waar iedereen meetelt."





(GMA)