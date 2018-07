Apérotime op Grote Markt 27 juli 2018

Het afterworkfestival Apérotime doet morgen Aarschot aan. "De Grote Markt wordt ondergedompeld in een zomerse sfeer met tropische planten, lampjes en gezellige tafeltjes", aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V).





Gemiddeld bezoeken 2.000 bezoekers het evenement. Dat is toe aan de negende editie van dit seizoen. "Het is de ideale manier om je werkweek af te sluiten met collega's of vrienden." De toegang is gratis. Iedereen is welkom vanaf 17 uur. (GMA)