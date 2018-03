Anouk (12) brengt eerste boek uit OOK TEKENINGEN IN 'SPIRIT' ZIJN VAN HAAR HAND GEERT MERTENS

31 maart 2018

02u57 0 Aarschot Anouk Branders (12) uit Langdorp heeft met 'Spirit' haar eerste boek uitgebracht. De leerling van Onze School in Wolfsdonk had al korte verhalen geschreven, maar droomde al even van een eigen boek. In 'Spirit' zorgt ze ook zelf voor de tekeningen. Voor de realisatie werkte ze samen met Karien Salaets.

Het jonge meisje Lies loopt weg omdat ze geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie. Ze verstopt zich in het bos, maar wordt gevonden door een oude dame. Die beschikt over magische druppels die boosheid kunnen wegnemen. In het boek speelt ook 'Spirit' een prominente rol. Dat is de grasparkiet van Anouk die ook model stond voor heel wat tekeningen. De vogel is de soulmate van Lies.





"Het verhaal is niet echt gebeurd, maar er staat wel één stukje in het boek dat niet verzonnen is", vertelt ze. "Toen ik vijf à zes maanden oud was, ben ik bijna gestorven aan wiegendood. Dat heb ik ook in het verhaal verwerkt", zegt Anouk. "Hoe ik op het idee ben gekomen om een boek te schrijven? Eigenlijk schrijf ik al langer verhaaltjes. Die duiken gewoon op in mijn hoofd. Het is niet zo dat ik mij op iets baseer."





Samen met Karien Salaets, een kennis van haar mama, werkte ze één verhaaltje uit. Dat is nu verschenen in boekvorm. De tekeningen zijn ook mede door Anouk zelf gemaakt. "Samen met Karien zijn we enkele woensdagnamiddagen zoet geweest met het maken van de bijhorende tekeningen", zegt ze. Ondertussen is Anouk al volop aan het schrijven aan een volgend boek. "Dat is wel echt gebeurd en heeft te maken met de band tussen mij en mijn broers", verklapt ze. Toch wil Anouk later geen schrijfster worden. "Nee, ik denk dat ik voor kleuterjuf ga studeren, maar ik ga natuurlijk wel blijven schrijven."





Van 3 tot 100 jaar

De eerste reacties op het boek zijn positief. "Het was oorspronkelijk bedoeld als een kinderboek, maar blijkbaar wordt het verhaal ook graag gelezen door volwassenen", vertelt mama Sabine Eulaerts. "Het boek is geschikt voor mensen van 3 tot meer dan honderd jaar", lacht Anouk. "En dat laatste mag je letterlijk nemen", voegt Sabine eraan toe. "Deze week kreeg ik telefoon van een familielid van een 98-jarige man uit Testelt. Hij had gehoord van het boek en wilde het per se hebben om te lezen. Dat is toch prachtig."





Wie wil weten hoe het verhaal van Lies afloopt, kan het boek verkrijgen bij Juniper aan de Kesstrostraat in Langdorp. Ook online staat het boek te koop op gespecialiseerde boekensites. 'Spirit' telt 35 pagina's en kost 14,95 euro.