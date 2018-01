Anna blaast 104 kaarsjes uit 02u27 0 Foto Van De Weyer

In woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot werd Anna Van Brussel uitgebreid in de bloemetjes gezet voor haar 104de verjaardag. Die vierde ze op 31 december van vorig jaar. De medewerkers van afdeling 'De Begijn', waar Anna sinds 2005 verblijft, organiseerden een gezellig feestje. Tijdens de receptie had OCMW-voorzitter Julia Mellaerts enkele mooie woorden voor Anne, die zichtbaar glunderde bij alle aandacht die ze kreeg.





(VDWT)