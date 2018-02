Anekdotes Gelrode gezocht 17 februari 2018

Voor de tentoonstelling 'Gelrode, het oudste gehucht van Aarschot' is het Stedelijk Museum op zoek naar spraakmakende anekdotes. "De anekdotes worden verwerkt in een film over Gelrode, die getoond zal worden op de expo. Zo worden de anekdotes bewaart voor de toekomstige generaties." Naast de anekdotes handelt de tentoonstelling ook over de Gelroodse scholen, wijken en dorpsfiguren, de parochie Sint-Cornelius, de landbouw, fruitteelt, bekende figuren en het rijke verenigingsleven. Anekdotes kunnen gemaild worden naar museum@aarschot.be (GMA)