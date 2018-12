Andy Vandereyt (30) doodgestoken in Diestsestraat Tragische feiten kaderen wellicht in relationele problemen vanessa dekeyzer

02 december 2018

22u35 0 Aarschot Een vechtpartij in de Diestsestraat heeft zondagochtend omstreeks 3.30 uur het leven geëist van de 30-jarige Andy Vandereyt uit Glabbeek. De jongeman werd neergestoken, vermoedelijk in het kader van relationele problemen. Twee verdachten uit Aarschot, een man van 28 jaar en een vrouw van 25 jaar, werden aangehouden.

“Verschrikkelijk...”, klinkt het bij een bewoonster van de Diestsestraat. Zij woont net tegenover de plaats waar Andy roerloos bleef liggen. “Van een ruzie heb ik niets gemerkt. Ik ben wakker geworden van de drukte toen de politie en de ziekenwagen hier arriveerden. Ik ben meteen aan de voordeur gaan kijken, maar moest van de agenten weer naar binnen gaan. Toen ben ik boven uit het slaapkamerraam gaan kijken, en zag ik de jongeman liggen. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren... Ik kan niet geloven dat hij het niet gehaald heeft.”

Andy woonde in een sociale huurwoning in de Stationsstraat in Kapellen (Glabbeek), samen met zijn vriendin K.A. Zij heeft drie kinderen uit een vorige relatie. “Ze waren ongeveer een jaar samen”, vertelt Andy’s moeder Marijke Simons uit Drieslinter. “Hun relatie kende veel ups en downs. Het kwam ook al eens tot een handgemeen. Zo had K. eerder ook al zijn hand verwond met een mes, en hem met een pan op het hoofd geslagen.”

Marijke vermoedt dat K. regelmatig bij haar ex-man in Aarschot ging slapen. “Sommige nachten kwam ze niet meer naar huis. Dat zal Andy ook wel geweten hebben. Is hij naar Aarschot gegaan om duidelijkheid te krijgen? Al is de vraag hoe hij dan in Aarschot geraakt is, want hij had geen rijbewijs of auto. We zitten nog met zoveel vragen. Wie heeft gestoken? Leefde Andy nog toen hij in het ziekenhuis aankwam? Maar de politie wil of kan nog niet veel zeggen.”

Ik heb de politie nog zo gewaarschuwd na de zoveelste ruzie tussen Andy en zijn vriendin. ‘Moeten er eerst doden vallen’, vroeg ik hen nog... Marijke Simons

“Ik moet toegeven dat Andy ook een zwaar verleden heeft”, zucht Marijke. “Hij was zwaar verslaafd aan drugs, maar daar was hij helemaal klaar mee. Hij was op de goede weg. Zo had hij bijvoorbeeld zicht op een job in De Kringwinkel. Dat hem nu zoiets moet overkomen... Ik kan alleen maar hopen dat zijn vriendin en haar ex zwaar gestraft worden, al zal dat hem niet terugbrengen. Ik heb de politie nog zo gewaarschuwd na de zoveelste ruzie tussen hem en K. ‘Moeten er misschien eerst doden vallen alvorens jullie ingrijpen?’, vroeg ik nog. Helaas is mijn vrees nu realiteit geworden.”

“Ik zal hem heel erg missen”, reageert ook Andy’s zwaar aangeslagen stiefzus Maggie. “Ik ken hem al sinds ik 2 jaar ben en hij was altijd mijn grote broer. Hij wilde me ook altijd beschermen en zei me dat ik op het rechte pad moest blijven. Hij kon wel stoer doen, maar had een heel klein hartje.”

De twee verdachten zullen morgen voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.