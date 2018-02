André Peeters (CD&V) gaat voor derde sjerp 05 februari 2018

02u43 0 Aarschot André Peeters (63) is zoals verwacht kandidaat om zichzelf op te volgens als burgemeester van Aarschot. Tijdens de nieuwjaarsbrunch van CD&V in 't Rietlaer werd hij voorgesteld als lijsttrekker.

De rest van de lijst wordt in het voorjaar bekendgemaakt, al staat vast dat de huidige schepenen en raadsleden ook weer verkiesbaar zullen zijn. "Dit is het sterkste team dat ik in zeven verkiezingen heb gekend", zegt Peeters. Dat hij in het geval van een herverkiezing op termijn een stap opzij zet, trekt hij nog even terug. "Ik wil als burgemeester een coach zijn voor mijn toekomstige opvolgers."





Peeters zit al dertig jaar onafgebroken in het schepencollege en is burgemeester sinds 2007. "We willen als team verder werken aan de stadskernvernieuwing en de lopende masterplannen, zoals dat van de Orleanstoren. Veiligheid wordt ook een belangrijk thema in de verkiezingscampagne."





CD&V zet zijn campagne in onder het motto 'De weg vooruit'.





Journalist Ivan De Vadder was gastspreker in 't Rietlaer. (VDWT)