André Peeters blijft voorlopig op post als burgemeester Ook de schepenen blijven hun mandaat uitoefenen Geert Mertens

02 januari 2019

21u05 3

De nieuwe burgemeester van Aarschot blijft… André Peeters (CD&V). Voorlopig toch. Gwendolyn Rutten (Open Vld) kon nog niet voorgedragen worden als burgemeester op de jongste gemeenteraad door de notariële akte die werd afgesloten door CD&V, sp.a en Groen in 2015. André Peeters werd hierin aangeduid als nieuwe burgemeester. Ook de schepenen blijven voorlopig op post. Op vrijdag 11 januari is de volgende gemeenteraad.

Dan wordt de nieuwe burgemeester voorgedragen én de nieuwe schepenen. Geen zes, zoals nu, maar wel vijf schepenen: Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld) Isabelle Dehond (Open Vld), Annick Geyskens (N-VA) en Geert Schellens (sp.a). Die laatste werd maandagavond wel aangesteld als de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor sociale diensten, zeg maar het vroegere OCMW.

Steven Omblets (CD&V) vroeg zich af waarom die installatie nu niet kon gebeuren. “De noodzakelijke handtekeningen kunnen meteen opgehaald worden en dan kunnen de nieuwe leden voorgedragen worden”, zegt hij. “Er zijn genoeg verkozen leden binnen de partijen die kunnen tekenen. Ik begrijp niet dat dit nu niet kan gebeuren.”

“Het is niet zo simpel”, aldus Rutten. De voordrachtsakte moet immers nog langs verschillende tussenstations passeren voor er effectief kan overgegaan kan worden door de eedaflegging. Ook Gwendolyn Rutten zelf heeft de eed van burgemeester nog niet afgelegd bij de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. “Er zijn wel een aantal leden van CD&V tot bij mij gekomen die wilden tekenen”, zegt ze. “Waarvoor dank.”

De nieuwe meerderheid heeft een totaal van 16 op 29 zetels. Dries Vandenbroeck, die verkozen werd voor sp.a, maakte immers meteen duidelijk dat hij voortaan als onafhankelijke zal zetelen. Eerder wou hij zijn mandaat ter beschikking stellen van de partij toen bekend werd dat de sp.a in zee ging met Open Vld en N-VA. Vooral die laatste partij kon voor hem niet door de beugel.

“De N-VA is een partij die leeft van polarisatie”, zucht hij. “Dat kan ik niet goedkeuren. Mijn kiezers wilden absoluut niet voor N-VA stemmen en dan gaan we in zee met die partij. Ik heb beslist om als onafhankelijke te zetelen maar blijf wel lid van sp.a. Ik ga wel de lokale bestuursvergaderingen niet meer volgen. Ik vaar mijn eigen koers tijdens de gemeenteraad. Het klopt dat ik eerder mijn mandaat ter beschikking wilde stellen van de partij maar daar ben ik op teruggekomen. Veel mensen zeiden me: neem je mandaat toch op, je bent nu zover geraakt.”

Leuke noot op de jongste gemeenteraad: voorzitter Frans Deboes (CD&V) kreeg een staande ovatie van alle gemeenteraadsleden. De man begon als voorzitter aan de gemeenteraad en gaf daarna symbolisch de bel door aan Gwendolyn Rutten, die de nieuwe voorzitter wordt. “De bel is trouwens gemaakt door de leerlingen van de school Siba”, zei hij. Daarna nam hij zijn sjaal, pet en deed hij zijn jas aan. “Hier stopt het voor mij”, zei hij zwaaiend met zijn arm. Ondertussen kreeg hij een staande ovatie van raadsleden en publiek. Deboes zat vijftig jaar in de politiek.