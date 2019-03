André Delsaerdt, de man die de wereld rondreisde voor zijn schelpenverzameling, op 74-jarige leeftijd overleden Tom Van de Weyer

06 maart 2019

18u30 0 Aarschot Geschiedkundige en schelpenkenner André Delsaerdt (74) is afgelopen zondag overleden. In november kreeg hij van het stadsbestuur nog de Jozef Terweduweprijs. “Door André werd het verhaal van de Eerste Wereldoorlog eindelijk verteld. Hij had gerust ereburger van Aarschot mogen worden.”

Delsaerdt was al een tijd ziek en overleed aan de gevolgen van kanker. Kennissen typeren de vroegere godsdienstleraar als een rechtvaardig mens. Hij was bestuurslid van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde. De plaatselijke geschiedenis en met name de Eerste Wereldoorlog boeide hem enorm. Samen met Johan Van Rensbergen schreef hij in 2014 het boek ‘Wie waren ze?’ Hierin tekende hij de getuigenissen op van Aarschotse burgerslachtoffers tijdens de Groote Oorlog.

“Voor dat boek liet hij twee jaar zijn gigantische schelpencollectie staan”, zegt co-auteur Van Rensbergen. “De interviews die hij deed met nabestaanden hebben een verhaal losgemaakt dat eindelijk eens kon verteld worden. Hij was overigens nog altijd bezig om alle getuigenissen te verwerken voor artikels in ons heemkundig tijdschrift. André had tijdens zijn leven gerust tot ereburger mogen benoemd worden.”

Invloed met historische kennis

“Met zijn historische kennis had hij invloed in het stadsbestuur”, gaat Van Rensbergen verder. “Zo was hij fel gekant tegen het verdwijnen van de pomp op de Grote Markt. Die had een link met de Eerste Wereldoorlog. De mannen die gefusilleerd waren, werden rond de pomp verzameld. Uiteindelijk heeft ze een andere plaats gekregen op de Markt. Op het perceel van de Verloren Kost komt weldra een appartementsgebouw. André wees erop dat daar een historische burcht heeft gestaan. Er zou eerst archeologisch onderzoek moeten gebeuren.”

Als verwoed schepenverzamelaar was Delsaerdt in de jaren 90 voorzitter van de Belgische Vereniging voor Conchyliologie in Antwerpen. “Ik was 14 toen ik enkele bijzondere schelpen van vakantie meebracht en een kenner zocht om ze te benoemen”, zegt clubgenoot David Monsecour. “Ik mocht bij hem langskomen en trof daar een heel museum. Hij vertelde altijd met grote passie het verhaal achter elke schelp. Zo is mijn liefde voor schelpen begonnen. Door André werden verschillende Aarschottenaars verzamelaar. In het Damiaaninstituut startte hij de Internationale Schelpenbeurs op. Na tien jaar werd de school te klein. Er stond 350 lopende meter aan schelpen. De beurs is dan verhuisd naar Antwerpen.”

“Destijds in het Damiaaninstituut waren wij collega’s”, zegt oud-burgemeester André Peeters. “Tijdens de middagpauze zaten we samen vaak te filosoferen. Hij had net als ik belangstelling voor boeddhisme. Hij maakte wereldreizen zoals naar de Salomonseilanden, waar hij nadien vol begeestering over sprak. Ik ben blij dat we hem eind november nog de Jozef Terweduweprijs hebben kunnen uitreiken, voor zijn culturele verdiensten aan Aarschot.”

De uitvaart vindt plaats zaterdag 9 maart, om 11.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot.