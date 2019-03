Als wat ga jij voor carnaval?

Bette: “Ik ben een hotdogkraam! Met échte ketchup en mayonaise” Geert mertens

01 maart 2019

13u00 0

“Papa, ik wil vandaag voor carnaval als hotdogkraam naar school! Inclusief de ketchup en mayonaise.” Zo moet ongeveer de vraag van Bette Van Rompuy uit het vijfde jaar van Onze School in Wolfsdonk geklonken hebben toen ze haar plan voorlegde aan haar ouders. En die konden niet anders dan dochterlief in haar fantasie volgen. En met succes, want de outfit was zeker en vast geslaagd.