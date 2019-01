Aleydistheater speelt ‘Heuvels van Blauw’ Geert Mertens

17 januari 2019

23u53 0

Een nieuw jaar, een nieuwe productie van het Aleydistheater. Vanaf vrijdag 1 februari spelen ze ‘Heuvels van blauw’ in hun theater aan de Elisabethlaan. Het stuk werd geschreven door Dennis Poter, voor de regie tekent Edith Vande Schoor.

“Het is 1943, de Tweede Wereldoorlog woedt over het westen van Engeland”, klinkt het. “De Italianen zitten als krijgsgevangenen in de kampen in de buurt. Zeven kinderen, die vertolkt worden door volwassen personages, spelen in het bos, hebben lol, pesten elkaar en huilen om hun verdwenen papa. Er ontstaat een eigen hiërarchie. De volwassen spelers van Aleydis spelen de kinderen en voeren het publiek mee. Maar zijn al hun spelletjes wel zo onschuldig?”

De voorstellingen vinden vier weken lang plaats, telkens op vrijdag- en zaterdagavond. Deze starten telkens om 20 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via het nummer 016 55 02 22. De toegangsprijs bedraagt 8 euro voor leden en 9 euro voor niet-leden. Voor meer informatie: www.aleydistheater.be