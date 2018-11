Aleydistheater brengt ‘Almost Maine’ Geert Mertens

22 november 2018

Het Aleydistheater brengt de komende weken ‘Almost Maine’ in hun zaal. Auteur van het stuk is Johan Cariani. De regie is in handen van Chris Mazerese.

Almost, Maine is een warme relatiekomedie gespeeld in verschillende korte scènes. “De liefde loopt als een rode draad doorheen korte ontmoetingen tussen gewone maar toch ook bijzondere mensen”, klinkt het.

“Liefde vinden en verliezen, liefde geven en nemen. Sommigen zijn de weg kwijt, anderen zien plots het licht. Stuk voor stuk zijn het menselijke verhalen vol poëzie en overgoten met een vleugje humor.”

De voorstellingen vinden tot medio december plaats telkens op vrijdag- en zaterdagavond. Spelers van dienst zijn Jochen Caluwaerts, Sofie Elsen, Jonas Koto Ngbabo, Sam Van Calster, Conny Van Ouytsel, Kristien Vanvoorden, Nele Verhoeven en Jef Willemsens.

Reserveren kan via 016 56 02 22. De toegangsprijs bedraagt 9 euro. Voor meer info: www.aleydistheater.be