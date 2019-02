Albanees-Belgische bende die grote cannabisplantages uitbaatte opgerold door FGP Kristien Bollen

15 februari 2019

11u21 0

Federale Gerechtelijke Politie van Leuven heeft in samenwerking met lokale en federale politiediensten en Europol een Albanees-Belgische dadergroepering opgerold. Op 4, 5 en 6 februari kwamen deze politiediensten tussen tijdens een grote actie op verschillende plaatsen in België en Zwitserland. Zes personen werden inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek werd gestart in het najaar van 2017 op basis van informatie dat een Belgisch-Albanese organisatie op grote schaal bezig was met de in- en uitvoer van verdovende middelen.

Deze vaststellingen hebben geleid tot een gecoördineerde tussenkomst die vorige week maandag 4 februari van start ging. In totaal werden in België 24 huiszoekingen uitgevoerd. Simultaan vonden er ook acties plaats in Zwitserland. Uit het onderzoek bleek immers dat de organisatie Europese vertakkingen zou hebben.De acties leidden tot de ontdekking van zes cannabisplantages met in totaal ongeveer 4500 cannabisplanten. Zo troffen de speurders onder meer een actieve cannabisplantage aan in de voormalige striptease-bar EXIT in Aarschot, waar een 1000-tal volgroeide cannabisplanten werden aangetroffen. De plantage werd bewaakt door twee verdachten van Albanese origine. Ook bij andere plantages werden onder meer Albanezen die illegaal in het land verblijven, ingezet voor het onderhoud en de bewaking van de planten.

In Rillaar, Tielt-Winge, Charleroi, Wielsbeke en Strombeek-Bever werden actieve cannabisplantages ontdekt en ontmanteld. Daarnaast werden nog grote hoeveelheden cannabis, vuurwapens, kogelwerende vesten en tienduizenden euro’s cash geld in beslag genomen. Het verdere onderzoek moet uitwijzen hoeveel geld de cannabisplantages en de activiteiten van de criminele organisatie precies opbrachten.

In totaal werden 22 verdachten gearresteerd. Zes verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter te Leuven. Vier mannen tussen 23 jaar en 36 jaar en allen van Albanese origine, verschenen op vrijdag 8 februari voor de raadkamer die hun voorlopige hechtenis bevestigde. Eén vrouw, een 57-jarige Griekse uit Aarschot, verscheen dinsdag 12 februari voor de raadkamer. Zij blijft ook in de cel. Eén persoon, een 32-jarige Albanees die in Zwitserland verbleef, werd inmiddels uitgeleverd aan België en verschijnt op vrijdag 15 februari voor de raadkamer. Drie Albanezen die illegaal in België verbleven, werden na beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten in een gesloten instelling met het oog op repatriëring.

Dankzij de betrokkenheid en de uitstekende samenwerking met de lokale politiezones, de centrale diensten, de speciale eenheden van de Federale Politie en de vlotte informatie-uitwisseling met Europol was het een geslaagde operatie tegen deze Belgisch-Albanese dadergroepering die vanuit Aarschot haar criminele activiteiten ontplooide. Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven.