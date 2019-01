Al meer dan 10.000 euro opgehaald voor Emmy’s hotel Katten- en hondenhotel brandde op 1 januari uit Geert Mertens

14 januari 2019

21u57 1

De crowdfunding voor Emmy’s honden- en kattenhotel, aan de Huiskens in Rillaar, heeft al meer dan 10.000 euro in het laatje gebracht. De teller staat ondertussen op 10.280 euro op goed tien dagen tijd. En de crowdfunding is nog niet eens halfweg.

Emmy De Ryck en Eddy Daems van het dierenhotel wonen ondertussen in een caravan aan hun afgebrande woning.

Nieuwjaar kon niet slechter starten voor het honden- en kastenhotel. Uitgerekend op 1 januari ging hun hotel in de vlammen op. Twaalf katten overleefden de brand niet. Zowel enkele dieren-des-huizes maar ook negen dieren die op logement waren.

Om het getroffen koppel een hart onder de riem te steken, startte Paul Harding een crowdfundingactie. Met succes. Elke dag komen er centen bij. Kleine bedragen van 20 euro maar sommige mensen storten ook 100 euro. Een collega-kattenhotel had zelfs 500 euro veil voor de getroffen familie.

Ondertussen blijft Emmy niet bij de pakken zitten. De opvang van honden gaat gewoon door. De familie is onder de indruk van de hulp die ze krijgt. De crowdfunding loopt nog 17 dagen. Wie ook zijn duit in het zakje wil doen, kan dit via de onderstaande link.

https://kadonation.com/fr/r/469319046?fbclid=IwAR3fEkTEnEK8lVG_kydRjiw5Tpd2wUBz_l-vRAGMuCQx7WtywGrDM-Evg0Q