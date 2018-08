Al kwarteeuw gratis (maar hoe lang nog?) ORGANISATIE GELROCK HEEFT HET ELK JAAR MOEILIJKER GEERT MERTENS

03 augustus 2018

02u42 0 Aarschot Al 25 jaar gratis: het festival Gelrock in Gelrode. Ook vandaag pakt de organisatie weer uit met een mix van lokaal en opkomend talent. Blikvanger is Chackie Jam, winnaar van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. "Het is elk jaar moeilijker en moeilijker, maar met dank aan onze sponsors kunnen we het gratis festival blijven aanbieden", luidt het bij de organisatie.

De eerste editie vond begin jaren negentig plaats. In 2001 nam de vzw 't Pleintje Gelrock over. In een tijd dat festivals beslissen om betalend te worden - kijk maar naar Lolands in Scherpenheuvel - blijft Gelrock zijn oorspronkelijke visie trouw.





Groter worden hoeft al lang niet meer. "Nee, het is niet de bedoeling om nog te groeien", zegt Bram Op't Roodt van de organisatie. "We willen op het plein blijven en daar zitten we aan het maximum. De voorbije jaren is het er niet makkelijker op geworden om het festival te organiseren. Door de aanslagen en terreurdreiging zijn de veiligheidseisen alsmaar groter geworden. We moesten dranghekken plaatsen. Bovendien willen we dat het festival gratis blijft. Als we groeien, moeten we daar wellicht op inboeten. Het moet een feest zijn voor het hele dorp."





Lokaal talent

Gelrock kiest steevast voor veel lokaal talent. "Heel grote bands kunnen we niet programmeren", voegt hij eraan toe. "Toch is het festival de laatste jaren al enorm veranderd. Vroeger werd een podium met stellingen in elkaar gezet, vandaag de dag is het een professioneel podium. Onze kerngroep bestaat uit drie mensen, maar we kunnen rekenen op veertig vrijwilligers, verspreid over het weekend."





Nieuw bloed

De organisatie is ook op zoek naar nieuw bloed om alles verder te zetten. "Want het zou spijtig zijn mocht Gelrock op termijn verdwijnen."





De eerste groep start vrijdag om 18.20 uur. Achtereenvolgens treden Viral Crush, The Backup Plan, DAVINCIIE, Electro-magnetic Sunrise, Chackie Jam en Freaquency op. Ook zaterdag en zondag is het feest. om 14 uur vindt de stratenloop plaats die georganiseerd wordt door de vzw Sportiva - dit jaar toe aan de 33ste editie! Vanaf 20 uur vindt er een praatcafé plaats in de tent. Zondag is het tijd voor de familiequiz. Ploegen van vier tot zes personen kunnen deelnemen. Voor de deelnemers is er gratis pasta bolognaise. Het feestweekend wordt op maandag afgesloten met een comedy avond met Bas Birker, Jasper Posson en Thomas Smith.





Voor meer info: www.gelrock.be