Al 2730 euro voor uitgebrand kattenhotel Geert Mertens

03 januari 2019

Op korte tijd werd al meer dan 2.500 euro ingezameld voor Emmy’s Honden- en Kattenhotel. Met nieuwjaarsdag ging het hotel in vlammen op. Uitbaters Emmy De Ryck en Eddy Daems verloren hun hele hebben en houden. Bovendien lieten ook vijftien katten het leven.

Via kadonation wordt er nu een inzamelactie op het getouw gezet. Op korte tijd heeft deze al 2730 euro opgeleverd. In totaal 71 personen deden al een duit in het zakje.

De inzamelactie werd opgestart door Paul Harding. “De buren helpen met de opvang”, klinkt het. “Om de hoogste nood te lenigen en in afwachting van de tussenkomst van de brandweer, deze oproep: geef het zwaar getroffen koppel een financieel steuntje in de rug. Ze hebben je solidariteit erg nodig.”

De inzamelactie loopt nog 28 dagen. Wie ook zijn steentje wil bijdragen, kan de inzamelactie terugvinden via Kadonation.

https://kadonation.com/nl/r/469319046?fbclid=IwAR3fEkTEnEK8lVG_kydRjiw5Tpd2wUBz_l-vRAGMuCQx7WtywGrDM-Evg0Q.