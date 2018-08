Agenten gewond na agressie bij wegcontrole 16 augustus 2018

Twee inspecteurs van de politie waren maandagnamiddag rond 16 uur belast met een wegcontrole in de Frans Smeyerstraat te Scherpenheuvel-Zichem. Toen een voertuig plots vanuit de verboden rijrichting naar hen toegereden kwam, gingen ze over tot controle. Het voertuig werd bestuurd door een 21-jarige vrouw uit Tielt-Winge, een 28-jarige man uit Aarschot zat als passagier in het voertuig.





Door het lint

De bestuurster kon noch een rijbewijs, noch een identiteitskaart voorleggen. Op het moment dat er voorgesteld werd om op basis van uiterlijke kenmerken over te gaan tot een speekseltest (om drugs op te sporen, red.) ging de vrouw volledig door het lint. Hierbij liet ook de man zich niet onbetuigd. De agenten incasseerden slagen, stampen en beten vóór ze samen met een hulpvaardige passant de vrouw onder bedwang konden houden. Ondertussen nam de man de vlucht met het voertuig. Hij wordt momenteel opgespoord. De vrouw werd opgesloten.





Beide inspecteurs raakten bij deze feiten lichtgewond.





(KBG)