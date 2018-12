Afscheid van vertrouwde politieke gezichten Geert Mertens

17 december 2018

23u35 0

Van heel wat vertrouwde gezichten in de Aarschotse politiek werd maandagavond, na de laatste gemeenteraad van het jaar, afscheid genomen. Voorzitter Frans Deboes (CD&V) die er na een politieke carrière van meer dan vijftig jaar mee stopt, werd door alle partijen bewierookt. Hij kreeg een ruiker bloemen en een boekenbon cadeau.

Alle partijen waren het erover eens: ‘Boeske’ kweet zich goed van zijn taak als voorzitter. “We hadden nog maar net een mail voor een extra punt op de dagorde verstuurd of er was al een antwoord”, zeggen Annick Geyskens (N-VA) en Nico Creces (Vlaams Belang). “De nieuwe voorzitter gaat flink haar best moeten doen om dit te kunnen evenaren”, klinkt het.

Ook afscheidnemend burgemeester André Peeters was vol lof. “Ik heb twee zaken altijd onthouden van mijn generatiegenoot”, zegt Peeters. “Ten eerste een gegeven woord is een woord en ten tweede: politiek is altijd een zaak van mensen. Dat zal ik nooit vergeten. Hij is een generatiegenoot. We zijn nagenoeg gelijktijdig in de gemeenteraad gekomen: ik in 1983, hij in 1982.”

De andere partijen prezen Deboes. Hij kreeg het zichtbaar moeilijk bij het aanhoren van zoveel lof. “Ik ga het stadhuis missen”, zegt hij. “Het eerste wat ik tot nu toe ‘s morgens deed, was naar het stadhuis rijden. Nu zal ik wat langer bij mijn vrouw kunnen liggen. Ze gaat tevreden zijn.”

Een ander monument uit de Aarschotse politiek, Bob Verstraete (Open Vld), stopt er na 42 jaar eveneens mee. “Hij kreeg destijds van wijlen Jos Daems de bevoegdheid Financiën toegewezen”, weet Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Op dat moment was hij leraar Frans. Daems zei: ik zal je wel helpen maar de eerstvolgende gemeenteraad was hij zijn papieren al vergeten en stond Bob er alleen voor. Het moet gezegd: hij heeft het altijd met brio gedaan. Tot op de dag van vandaag.”

Naast Verstraete, stopt ook Open Vld’er Mandus Verlinden met politiek. Ook enkele vertrouwde gezichten, die jarenlang in de Aarschotse politiek zitten, verdwijnen uit beeld. Achttien jaar lang was Johan Van de Schoot fractieleider van Groen in de gemeenteraad. Door de quasi halvering van het aantal zetels, verdwijnen ook heel wat vertrouwde CD&V-gezichten uit de gemeenteraad.