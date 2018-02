ACV-kantoor waar bediende vermoord werd, sluit definitief 10 februari 2018

02u25 0 Aarschot Het ACV-kantoor in de Koning Albertstraat in Diest, waar afgelopen zomer een loketbediende doodgeschoten werd, sluit nu definitief de deuren. Maar ook het kantoor in Aarschot gaat op termijn dicht. Beide worden vervangen door een nieuw dienstencentrum in Rillaar.

Op 21 augustus van vorig jaar werd loketbediende Sara Van Passel (39) in het Diestse kantoor doodgeschoten door Sebastian H. (38). De stukadoor wilde zo wraak nemen op de vakbond, na een geschil over een arbeidsongeval. Na de moord werd het kantoor voor onbepaalde tijd gesloten, maar het werd uiteindelijk nooit meer heropend. Het personeel ging aan de slag in Aarschot.





Strategisch heroriënteren

Maar na enkele maanden wilden bezorgde ACV-leden weten of Diest alsnog heropend zou worden. Zij zijn sinds afgelopen zomer voor de dienstverlening immers aangewezen op de kantoren in Aarschot en Leuven. "De dramatische gebeurtenis in augustus was niet de directe aanleiding om weg te trekken uit Diest", zegt regionaal verantwoordelijke Johan Vervoort. "Het ACV was al enkele jaren bezig met een marktonderzoek om zich in de regio strategisch te heroriënteren. De filialen en het personeel van Aarschot en Diest worden samengebracht in het centraler gelegen Rillaar. Van banenverlies is geen sprake."





Het Rillaarse kantoor wordt ondergebracht in een pand langs de Diestsesteenweg. Sinds de moord op Sara Van Passel denkt het ACV ook aan extra beveiliging, zoals een alarmknop of dubbel glas. "We bekijken deze opties voor Rillaar", geeft Vervoort nog mee. "Al blijven onze kantoren laagdrempelig en toegankelijk. Zodra het kantoor in Rillaar opent - nog dit voorjaar - sluit het kantoor in Aarschot. Maar de brievenbussen in Diest en Aarschot blijven wel open, zodat ACV-leden er hun documenten kunnen deponeren." (VDWT)