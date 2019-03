Achille en Edwige worden dinsdag uit woning gezet: “Ons huis staat nog vol hulpgoederen voor Afrika, help!” Koppel achter vzw Zonneschijn zoekt tijdelijke opslagplaats voor spullen Tom Van de Weyer

08 maart 2019

15u10 0 Aarschot Achille Roels (66) en zijn vrouw Edwige worden dinsdag door de deurwaarder op straat gezet. “Ons huis staat nog vol hulpgoederen. Pas over enkele weken worden ze verscheept naar Afrika. Heeft iemand plaats om ze tijdelijk onder te brengen?”

De kelder en garage van Roels’ huis staan nokvol met rolstoelen, bedden, rollators, kleding, keukengerei, medisch materiaal en speelgoed. “Dat hebben we allemaal ingezameld om te versturen naar Togo en Benin, waar Edwige vandaan komt. We willen er gehandicapte kinderen en mishandelde vrouwen helpen.”

Roels richtte hiervoor in 2014 een vzw op, Zonneschijn Voor Iedereen. “Sindsdien hebben we tientallen hulppakketten naar Benin gestuurd, vaak met de post. Het waren kleren, droge voeding en medicijnen. Een kennis uit Brussel heeft ook pakketten via de haven van Antwerpen verzonden. Mijn zoon Romi woont in Benin en ziet erop toe dat alle goederen daar terechtkomen in ziekenhuizen.”

“Heel wat van het groter materiaal, zoals bedden en rolstoelen, kregen we van een rusthuis en de brandweer in Leuven. Ook mensen uit Aarschot schonken ons tweedehandsspullen. Zelf hebben we veel gekocht op rommelmarkten. Volgende maand zou het allemaal verscheept worden in een container.”

Vechtscheiding

Maar de liefdadigheidsactie dreigt nu weg te zinken in de gevolgen van een vechtscheiding die Roels financieel gepluimd heeft. “Ik zit verwikkeld in een proces met mijn ex-vrouw. In oktober kreeg ik een brief van de deurwaarder dat beslag wordt gelegd op mijn pensioen. Al maanden kan ik de huur niet meer betalen. De huisbaas heeft in december het huurcontract beëindigd. Dinsdag staan de deurwaarder en de politie hier en word ik er onherroepelijk uitgezet.”

“Ik had de huisbaas gesmeekt om nog even te wachten. Eind maart trek ik geld terug van de belastingen, genoeg om de achterstallige huur te betalen. Helaas is zijn geduld op. Waar moeten wij dinsdag naartoe? En wat gebeurt er met de spullenhulp?”

Enkele weken

“Kan iemand ons een depot aanbieden? Het is echt maar voor enkele weken, want de zending is voorzien in april. Het OCMW zoekt een plaats om de goederen tijdelijk te stockeren en een nieuwe woning, maar in Aarschot blijkt niets meer vrij te zijn. We zijn ten einde raad. Desnoods scharrel ik mijn laatste spaarcenten bij mekaar en huur ik ergens in Vlaanderen een vakantiehuisje.”

De huisbaas bevestigt dat Roels al zeven maanden geen huur meer betaalde. “Hij heeft al eerder beloofd dat hij nog geld zou terugkrijgen van de belastingen, maar ik geloof hem niet meer. Dan had het OCMW voor hem de huur maar moeten voorschieten.” Schepen van OCMW Nicole Van Emelen (sp.a) was persoonlijk niet op de hoogte, maar is erg bezorgd. “Ik ga bij de diensten spoedig informeren naar deze zaak.”