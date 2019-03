Accidenteel brandje in voetbalkantine Kristien Bollen

21 maart 2019

In de kantine van VC Langdorp aan de Gijmelsesteenweg in Aarschot was er gisterenamiddag rond 17.45 uur een accidenteel brandje ontstaan door vermoedelijk een sigarettenpeuk. Het incident werd snel opgemerkt en de schade bleef beperkt.