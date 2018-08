Aarschotse vlag op top Elbroes 01 augustus 2018

Het is Ward Uytterhoeven gelukt om de top van de Elbroes, de hoogste berg van het Europese continent in Rusland, te bereiken. Na een zware beklimming van tien dagen poseerde een fiere Ward met een Aarschotse vlag op 5642 meter hoogte. Dat gebeurde in de vrieskou. De klim werd immers bemoeilijkt door een storm met negatieve temperatuurdalingen tot -27° Celsius. Burgemeester André Peeters (CD&V) is fier op de inwoner. "En ook op het feit dat de Aarschotse vlag op het hoogste punt van Europa heeft mogen wapperen", zegt hij. Tijdens de gemeenteraad van september zal Ward Uytterhoeven, in het dagelijks leven een verkoopsdirecteur van ziekenhuismeubilair, gehuldigd worden.





(GMA)