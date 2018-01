Aarschotse Portland bij finalisten Nieuwe Lichting 20 januari 2018

02u27 0 Aarschot Is het na vijf selecties eindelijk bingo voor muzikant Jente Pironet (27) uit Aarschot? Opnieuw is hij bij het selecte kransje genomineerden voor de Nieuwe Lichting van Studio Brussel, de talentenjacht die de jongerenzender elk jaar organiseert. Ditmaal met zijn groep Portland. "Het is nu of nooit", zegt Jente. "Het wordt tijd dat ik van het eeuwige belofte-etiket af geraak."

Wat Jente presteert, is in ieder geval een unicum. Niemand schopte het de voorbije jaren ooit vijf keer, met meerdere bands, tot in de finale van de wedstrijd. "Blijkbaar weet ik met mijn nummers altijd de juiste snaar te raken bij de juryleden", lacht hij. "Ik wil nu ook wel eens winnen. We hebben één kans op drie om erbij te zijn. Drie genomineerden vormen immers de Nieuwe Lichting." En anders volgend jaar opnieuw? "Neen, het is nu echt wel de laatste keer dat ik met een groep deelneem."





Jente merkt wel dat de Nieuwe Lichting op de voet wordt gevolgd. "Toen het bekend werd dat we bij de negen finalisten waren, ontplofte onze facebookpagina bijna", weet hij. "Ondertussen zijn er ook al heel wat contacten met mensen uit de muziekindustrie en een aantal toffe festivals hebben ons al gecontacteerd voor komende zomer."





Eén optreden is alvast in kannen en kruiken. "We spelen in september een thuismatch op het festival Lolands in Scherpenheuvel", zegt Jente, die afkomstig is uit Zichem. "Die bevestiging heb ik pas ontvangen. Dat is een primeur!"





Wie Portland wil steunen, kan tot en met 25 januari 16 uur op de groep stemmen via www.stubru.be (GMA)