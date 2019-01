Aarschotse in de running voor meest beloftevolle onderneemster Jessica Van Humbeeck genomineerd voor Womed Award Geert Mertens

10 januari 2019

Theesommelier Jessica Van Humbeeck is genomineerd om verkozen te worden tot Beloftevolle Onderneemster van Vlaams-Brabant. “Ik ben sprakeloos, fier en klink erop met een tasje thee”, laat ze weten. De wedstrijd is een initiatief van Markant, Unizo en Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Jessica heeft van haar passie haar beroep gemaakt. Ze startte nog geen vijf jaar geleden met de theespeciaalzaak ‘Thee met een verhaal’ nadat ze eerst in de privé wat werkervaring had opgedaan. “Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een perfecte thee en bijhorend theemoment bestaat.”

Door middel van een theeclub geeft ze haar kennis ook door. Ze organiseert ook theeceremonies, lezingen en workshops. Afgelopen jaar verscheen ook een eerste boek van haar ‘But First Tea’. Het boek werd uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberights. Sinds 24 december is ze ook te zien op EclipsTV met haar eigen tv-programma.

Jessica broedt voor dit jaar op nog meer plannen. In 2019 opent ze een officiële afdeling van de British School of Etiquette in de Benelux.

Wie Jessica wil steunen en op haar wil stemmen, kan dit via www.markantvzw.be. Stemmen kan tot 31 januari. De Womed Award wordt uitgereikt op 27 februari.