Aarschot is officieel kindvriendelijke stad 18 juni 2018

02u35 0 Aarschot Aarschot geeft kinderen inspraak, en dat is niet onopgemerkt gebleven. De komende zes jaar mag de titel 'Kindvriendelijke Stad' dan ook met trots gedragen worden.

Schepen Mattias Paglialunga mocht het label ontvangen uit handen van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz. De jury prees het engagement van de stad, en de manier waarop kinderen betrokken worden. "In de voorbije jaren hebben we via onze mascottes Artuur en De Vlieg alle vragen en wensen van onze kinderen opgetekend", zegt Paglialunga. "We hebben een ambitieus plan uitgewerkt waar alle diensten aan meewerken, van het OCMW tot de politie en de scholen."





Speelschip

Aarschot heeft acht doelstellingen opgesteld die de stad nu wil verwezenlijken om een nog aangenamere plek voor kinderen en jongeren te zijn. Eén ervan is dat ze zich veilig en autonoom moeten kunnen verplaatsen in een aangepaste publieke ruimte. Op 4 augustus wordt ook het speelschip ingehuldigd in het stadspark, wat gepaard gaat met een groot feest op de Grote Markt. Daar zal onder meer de Ketnetband op het podium staan.





(VDWT)