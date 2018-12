Aarschot is komende maand Rootstown Geert Mertens

03 december 2018

23u47 1

Rootstown, het boekingskantoor waarmee Kurt De Bont uit Langdorp zowat alle grote roots- en bluesnamen naar de regio haalt, neemt geen winterbreak. Integendeel, tijdens de eindejaarsperiode staan er vijf evenementen op het programma.

Op 11 december kan je naar F.W. Smoes uit (Denemarken) in De Oude Tijd. Deze band brengt uplifting gospel music.

In de Hütbar op het Winterfeest kan je 18 december terecht voor een optreden van DC Snakebuster, een lokale one-man-band die zopas zijn eerste album heeft afgeleverd. Een dagje later is het, op dezelfde locatie, de beurt aan White Thrash Dating Service. Deze band brengt een heel eigenzinnige interpretatie van bekend en minder bekend werk.

Op 23 december komt de Gentse bluesmuzikant Vincent Slegers langs. Hij omschrijft zijn muziek als Mississippi country blues.

Tot slot vindt op 29 december de Rootstown Winter Rumble plaats in de grote tent van het Winterfeest. Deze organisatie loopt in samenwerking met het AGB. “Er wordt uitgepakt met een internationale line-up”, klinkt het. De aftrap wordt gegeven door The Sad Hill Outfit, Aarschotse folkgrass-country. Daarna stelt sessiemuzikant Bart Bulls zijn solo-album voor. Philip Bradatch full band uit Munchen (Duitsland) brengt een mix van Americana en rootsmuziek. De band stelt ook hun nieuw album voor. Tot slot speelt The Big Swamp uit Duitsland stevige blues.”

Alle concerten zijn gratis. In café De Oude Tijd en de hütbar wordt wel met de hoed rondgegaan. Voor meer informatie: www.rootstown.be